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Динияр Билялетдинов: Дзюба может быть полезен "Эвертону"
Бывший хавбек "Эвертона" Динияр Билялетдинов прокомментировал слухи о возможном переходе форварда "Зенита" Артёма Дзюбы в английский клуб.
"Трудно сказать, пригодится ли Дзюба "Эвертону". Из РПЛ туда уже уезжал Ньясс, но зацепиться там у него не получилось. Может, получится у Дзюбы, если такой переход реально возможен. Сейчас там в атаке неплохо выглядит бразилец Ришарлисон, но он не играет в силовой футбол, поэтому Дзюба "Эвертону" мог бы быть полезен для смены стиля. У них есть список, грубо говоря, из десяти фамилий, Артём может туда входить.
Стоит ли ему уезжать? Давно пора. У него зрелый возраст, нужно новое что-то попробовать. Если играть в одном чемпионате, то затухнуть можно. Конечно, "Эвертон" — середняк, там непростые времена, но тут не Артёму выбирать клуб. Хотелось бы, конечно, чтобы все наши играли за "Челси" или "Манчестер Сити", но раз туда не зовут, нужно пробовать в другом месте, ведь АПЛ — супер! Что касается каких-то советов по жизни в Ливерпуле, то, наверное, Артём сам прекрасно со всем разберётся", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат".
"Трудно сказать, пригодится ли Дзюба "Эвертону". Из РПЛ туда уже уезжал Ньясс, но зацепиться там у него не получилось. Может, получится у Дзюбы, если такой переход реально возможен. Сейчас там в атаке неплохо выглядит бразилец Ришарлисон, но он не играет в силовой футбол, поэтому Дзюба "Эвертону" мог бы быть полезен для смены стиля. У них есть список, грубо говоря, из десяти фамилий, Артём может туда входить.
Стоит ли ему уезжать? Давно пора. У него зрелый возраст, нужно новое что-то попробовать. Если играть в одном чемпионате, то затухнуть можно. Конечно, "Эвертон" — середняк, там непростые времена, но тут не Артёму выбирать клуб. Хотелось бы, конечно, чтобы все наши играли за "Челси" или "Манчестер Сити", но раз туда не зовут, нужно пробовать в другом месте, ведь АПЛ — супер! Что касается каких-то советов по жизни в Ливерпуле, то, наверное, Артём сам прекрасно со всем разберётся", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат".
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