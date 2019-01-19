Уэйн Руни: столкновение эго Погба и Моуринью создало проблемы "МЮ"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что на результатах команды негативно сказывались в первой части сезона напряженные отношения между Полем Погба и Жозе Моуринью.После отставки португальца "МЮ" выдал серию побед, а Погба стал одним из наиболее эффективных игроков."Если у тебя нет хороших отношений с тренером, то трудно играть на высшем уровне. Потому что ты чувствуешь, что тренер придирчиво оценивает все твои действия, каждый шаг, анализирует все решения, которые ты принимаешь. Погба тяжело было играть под руководством Моуринью. Думаю, что это было столкновением двух эго, а итоговый результат был далеко не лучшим", – цитирует ESPN Руни.