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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Маурицио Сарри: "Челси" не готов к смене схемы. Пока это невозможно
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что лондонская команда сейчас не готовы к смене игровой схемы.
"На данный момент мы еще не готовы меняться. Схему можно менять, когда команда на 100% выполняет то, что мы хотим видеть. Когда мы будем идеально играть по схеме 4–3–3, можно попробовать что-то поменять. В Неаполе в прошлом сезоне мы использовали схему 4–2–3–1, но здесь сейчас пока это невозможно, мы не готовы.
В Англии очень сложно выйти на пик, стать лучшим. В этот раз впервые с августа не было встречи в середине недели, первый раз за четыре месяца мы получили время, чтобы что-то проработать", - цитирует Сарри официальный сайт "Челси".
Sport24.ru
"На данный момент мы еще не готовы меняться. Схему можно менять, когда команда на 100% выполняет то, что мы хотим видеть. Когда мы будем идеально играть по схеме 4–3–3, можно попробовать что-то поменять. В Неаполе в прошлом сезоне мы использовали схему 4–2–3–1, но здесь сейчас пока это невозможно, мы не готовы.
В Англии очень сложно выйти на пик, стать лучшим. В этот раз впервые с августа не было встречи в середине недели, первый раз за четыре месяца мы получили время, чтобы что-то проработать", - цитирует Сарри официальный сайт "Челси".
Sport24.ru
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