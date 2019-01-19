Маурицио Сарри: "Челси" не готов к смене схемы. Пока это невозможно

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что лондонская команда сейчас не готовы к смене игровой схемы."На данный момент мы еще не готовы меняться. Схему можно менять, когда команда на 100% выполняет то, что мы хотим видеть. Когда мы будем идеально играть по схеме 4–3–3, можно попробовать что-то поменять. В Неаполе в прошлом сезоне мы использовали схему 4–2–3–1, но здесь сейчас пока это невозможно, мы не готовы.В Англии очень сложно выйти на пик, стать лучшим. В этот раз впервые с августа не было встречи в середине недели, первый раз за четыре месяца мы получили время, чтобы что-то проработать", - цитирует Сарри официальный сайт "Челси".