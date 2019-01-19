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Маурицио Сарри: "Челси" не готов к смене схемы. Пока это невозможно

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что лондонская команда сейчас не готовы к смене игровой схемы.

"На данный момент мы еще не готовы меняться. Схему можно менять, когда команда на 100% выполняет то, что мы хотим видеть. Когда мы будем идеально играть по схеме 4–3–3, можно попробовать что-то поменять. В Неаполе в прошлом сезоне мы использовали схему 4–2–3–1, но здесь сейчас пока это невозможно, мы не готовы.

В Англии очень сложно выйти на пик, стать лучшим. В этот раз впервые с августа не было встречи в середине недели, первый раз за четыре месяца мы получили время, чтобы что-то проработать", - цитирует Сарри официальный сайт "Челси".

Sport24.ru
Теги: Челси Сарри АПЛ
Сегодня, 17:03
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#1  spiri   (Сегодня, 17:39)
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Болеет за:
«Челси»
похоже,Челси сегодня попадет под раздачу с такими песнями!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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