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Оресте Чинквини: Паредес созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его еще в "Наполи"

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Оресте Чинквини поделился мнением о возможном переходе полузащитника петербургской команды Леандро Паредеса в "Челси".

По словам Чинквини, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри хотел видеть Паредеса, когда еще работал в "Наполи".

"Паредес в свое время принял решение перейти в "Зенит", но я думаю, он созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его видеть еще в "Наполи", он поклонник этого игрока. А "Зенит" будет рассматривать не финансовую составляющую, а то, как его заменить", - сказал Чинквини в эфире RMC.

Sport24.ru
Теги: Сарри Наполи Паредес Чинквини АПЛ
Сегодня, 19:22
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