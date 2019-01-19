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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Оресте Чинквини: Паредес созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его еще в "Наполи"
Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Оресте Чинквини поделился мнением о возможном переходе полузащитника петербургской команды Леандро Паредеса в "Челси".
По словам Чинквини, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри хотел видеть Паредеса, когда еще работал в "Наполи".
"Паредес в свое время принял решение перейти в "Зенит", но я думаю, он созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его видеть еще в "Наполи", он поклонник этого игрока. А "Зенит" будет рассматривать не финансовую составляющую, а то, как его заменить", - сказал Чинквини в эфире RMC.
Sport24.ru
По словам Чинквини, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри хотел видеть Паредеса, когда еще работал в "Наполи".
"Паредес в свое время принял решение перейти в "Зенит", но я думаю, он созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его видеть еще в "Наполи", он поклонник этого игрока. А "Зенит" будет рассматривать не финансовую составляющую, а то, как его заменить", - сказал Чинквини в эфире RMC.
Sport24.ru
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