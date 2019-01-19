Оресте Чинквини: Паредес созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его еще в "Наполи"

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Оресте Чинквини поделился мнением о возможном переходе полузащитника петербургской команды Леандро Паредеса в "Челси".По словам Чинквини, главный тренер "Челси" Маурицио Сарри хотел видеть Паредеса, когда еще работал в "Наполи"."Паредес в свое время принял решение перейти в "Зенит", но я думаю, он созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его видеть еще в "Наполи", он поклонник этого игрока. А "Зенит" будет рассматривать не финансовую составляющую, а то, как его заменить", - сказал Чинквини в эфире RMC.