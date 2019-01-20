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"Реал" может попытаться подписать полузащитника "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва интересен "Реалу".

Мадридский клуб намерен летом попытаться приобрести 24-летнего португальца, сообщает The Mirror. Нынешний контракт Силвы рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.

Ранее главный тренер "МС" Хосеп Гвардиола заявил, что Силва будет играть в команде до тех пор, пока он возглавляет клуб.

Sport24.ru
Теги: Реал Манчестер Сити АПЛ Ла Лига
Сегодня, 12:07
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