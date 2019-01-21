Деле Алли получил травму в игре с "Фулхэмом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли получил травму в матче чемпионата Англии с "Фулхэмом" (2:1), сообщает Bleacher Report.Хавбек был вынужден покинуть поле на 86-й минуте. В этом матче он забил первый гол шпор. Сроки восстановления и характер травмы станут известны позже.