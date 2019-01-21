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"Атлетико" и "Челси" согласовали переход Альваро Мораты

Форвард "Челси" Альваро Мората в ближайшее время станет игроком "Атлетико", сообщает Cadena Cope.

Клубы согласовали аренду форварда до конца сезона. Официально о переходе испанца будет объявлено на этой неделе.

Мората перешел в "Челси" из "Реала" за 65 миллионов евро, но не смог закрепиться в составе.
Теги: АПЛ Ла Лига Челси Атлетико Мората
Сегодня, 09:35
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