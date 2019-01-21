Жозе Моуринью - о своем будущем: я уже отклонил три предложения

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем будущем."Я доволен этими тремя неделями после ухода "МЮ". Я проведу время так, как обычно у меня не получается. Но я знаю себя. К концу марта эта удовлетворенность начнет меня тяготить. Я знаю свою природу.Я уже отказался от трех вариантов, потому что не чувствовал, что это то, чего я хочу", – сказал Моуринью.