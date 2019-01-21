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Жозе Моуринью - о своем будущем: я уже отклонил три предложения

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем будущем.

"Я доволен этими тремя неделями после ухода "МЮ". Я проведу время так, как обычно у меня не получается. Но я знаю себя. К концу марта эта удовлетворенность начнет меня тяготить. Я знаю свою природу.

Я уже отказался от трех вариантов, потому что не чувствовал, что это то, чего я хочу", – сказал Моуринью.

beIN Sports
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 09:54
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#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 09:57)
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Енисей, Балтика и Авангард? ну может хоть в Тамбов не полезет
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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