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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Вест Хэм" готов заплатить 40 млн евро за лучшего бомбардира Серии А
"Вест Хэм" хочет приобрести форварда "Аталанты" Дувана Сапату.
В нем лондонский клуб видит замену Марко Арнаутовичу, который может перебраться в Китай. "Молотобойцы" готовы отдать за 27-летнего колумбийца 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Сапата забил в серии А 14 голов в 20 матчах и делит первое место в гонке бомбардиров вместе с Криштиану Роналду и Фабио Куальяреллой.
Football Italia
В нем лондонский клуб видит замену Марко Арнаутовичу, который может перебраться в Китай. "Молотобойцы" готовы отдать за 27-летнего колумбийца 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Сапата забил в серии А 14 голов в 20 матчах и делит первое место в гонке бомбардиров вместе с Криштиану Роналду и Фабио Куальяреллой.
Football Italia
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