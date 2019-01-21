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"Вест Хэм" готов заплатить 40 млн евро за лучшего бомбардира Серии А

"Вест Хэм" хочет приобрести форварда "Аталанты" Дувана Сапату.

В нем лондонский клуб видит замену Марко Арнаутовичу, который может перебраться в Китай. "Молотобойцы" готовы отдать за 27-летнего колумбийца 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сапата забил в серии А 14 голов в 20 матчах и делит первое место в гонке бомбардиров вместе с Криштиану Роналду и Фабио Куальяреллой.

Football Italia
Теги: Серия А АПЛ Вест Хэм Аталанта
Сегодня, 12:48
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 13:05)
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Болеет за:
ЦСКА
готовы отдать за 27-летнего колумбийца

ему так то 28
если верить сайтам 4 января др
а на других 1 апреля
мистика)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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