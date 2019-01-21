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Сергей Пиняев прибыл на очередную стажировку в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий юношеской команды московского клуба "Чертаново" Сергей Пиняев снова пройдет стажировку в "Манчестер Юнайтед".

В прошлом году Пиняев уже уезжал на недельную стажировку в "Манчестер Юнайтед". Он сыграл за юношескую команду "МЮ" в выставочном матче против "Бари" и забил пять мячей.

Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:51
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