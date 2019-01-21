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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Пиняев прибыл на очередную стажировку в "Манчестер Юнайтед"
Нападающий юношеской команды московского клуба "Чертаново" Сергей Пиняев снова пройдет стажировку в "Манчестер Юнайтед".
В прошлом году Пиняев уже уезжал на недельную стажировку в "Манчестер Юнайтед". Он сыграл за юношескую команду "МЮ" в выставочном матче против "Бари" и забил пять мячей.
В прошлом году Пиняев уже уезжал на недельную стажировку в "Манчестер Юнайтед". Он сыграл за юношескую команду "МЮ" в выставочном матче против "Бари" и забил пять мячей.
Добрались :) (at @PremierInn Manchester Trafford Centre West in Manchester, Lancashire) https://t.co/WgbuqcP19v pic.twitter.com/lhWIBD0zHE— Nikolay Larin ?? (@nikPIKElarin) January 20, 2019
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