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Бывший футболист "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии завершил карьеру

Бывший футболист "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон в возрасте 34-х лет принял решение завершить карьеру игрока.

"Официально объявляю, что завершаю карьеру. Я понял это еще по ходу прошлого сезона, точнее в его середине. Всегда хотел завершить карьеру, пока тело находится в хорошем состоянии", - сказал Джонсон.

Сегодня, 17:13
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