Бывший футболист "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии завершил карьеру

Бывший футболист "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон в возрасте 34-х лет принял решение завершить карьеру игрока."Официально объявляю, что завершаю карьеру. Я понял это еще по ходу прошлого сезона, точнее в его середине. Всегда хотел завершить карьеру, пока тело находится в хорошем состоянии", - сказал Джонсон.