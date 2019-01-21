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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Бывший футболист "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии завершил карьеру
Бывший футболист "Челси", "Ливерпуля" и сборной Англии Глен Джонсон в возрасте 34-х лет принял решение завершить карьеру игрока.
"Официально объявляю, что завершаю карьеру. Я понял это еще по ходу прошлого сезона, точнее в его середине. Всегда хотел завершить карьеру, пока тело находится в хорошем состоянии", - сказал Джонсон.
"Официально объявляю, что завершаю карьеру. Я понял это еще по ходу прошлого сезона, точнее в его середине. Всегда хотел завершить карьеру, пока тело находится в хорошем состоянии", - сказал Джонсон.
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