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Источник: защитник "Ахмата" Мохаммади заинтересовал клуб АПЛ

"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику "Ахмата" Миладу Мохаммади, сообщает TransferChanger.

25-летний защитник сборной Ирана выступает за "Ахмат" с 2016 года. В текущем сезоне Мохаммади принял участие в 16 матчах чемпионата России и забил один гол.
Теги: АПЛ Ньюкасл Ахмат
Сегодня, 10:47
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