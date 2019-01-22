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Самолет с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой пропал с радаров по пути в Англию

Частный самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту исчез с радаров на пути из Нанта в Кардифф.

Самолет с 28-летним футболистом на борту пропал в районе 20 часов по местному времени. Его прибытие в Кардифф ожидалось в 21 час. Ночная операция по поиску ничего не дала, утром поисково-спасательные отряды были усилены.

Напомним, что Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" два дня назад за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинец забил 12 мячей.

L'Equipe
Теги: АПЛ Нант Кардифф Ла Лига
Сегодня, 12:50
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#6  tiki  Москва (Сегодня, 14:04)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
с собачками разбился

собачки то чего плохого сделали.можно без них


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#5  anonymous   (Сегодня, 14:02)
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Цитата: cska1971
Цитата: anonymous
спокойно бы чартером долетел


А он чем летел?
Или под "чартером" вы имеете в виду "регулярный рейс"?

ну вы же меня поняли, именно регулярный рейс бизнес классом или первым, если самолет позволяет, никогда не понимал эти понты бизнесджетами летать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 13:59)
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Цитата: anonymous
спокойно бы чартером долетел


А он чем летел?
Или под "чартером" вы имеете в виду "регулярный рейс"?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 13:44)
  • +3
  •  (3)

зачем эти понты? спокойно бы чартером долетел, лучше бы Шувалов с собачками разбился
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Карабас-Барабас   (Сегодня, 13:33)
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Болеет за:
«Зенит»
охренеть
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#1  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 12:57)
  • -19
  •  (19)
Болеет за:
«Химки»
В Терек подался
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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