Самолет с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой пропал с радаров по пути в Англию

Частный самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту исчез с радаров на пути из Нанта в Кардифф.Самолет с 28-летним футболистом на борту пропал в районе 20 часов по местному времени. Его прибытие в Кардифф ожидалось в 21 час. Ночная операция по поиску ничего не дала, утром поисково-спасательные отряды были усилены.Напомним, что Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" два дня назад за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинец забил 12 мячей.