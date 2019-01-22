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Calciomercato: "Аталанта" отказалась продавать Сапату в "Вест Хэм"

"Аталанта" отклонила трансферное предложение "Вест Хэм Юнайтед" о приобретении нападающего Дувана Сапаты, сообщает Calciomercato.

По информации источника, "молотобойцы" предлагали итальянскому клубу € 40 млн за колумбийского футболиста, однако получили отказ.

Сапата в последних семи встречах чемпионата Италии забил 11 голов. Всего на счету игрока 14 голов в 20 матчах Серии А в нынешнем сезоне. В данный момент он делит первое-третье места в списке лучших снайперов Серии А с Криштиану Роналду и Фабио Квальяреллой.
Теги: Аталанта Вест Хэм АПЛ Серия А
Сегодня, 14:20
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