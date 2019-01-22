"Сельта" арендовала у "Саутгемптона" защитника Худта

"Сельта" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Уэсли Худта из "Саутгемптона".24-летний футболист присоединился к испанскому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. За новую команду он будет выступать под 12-м номером.Худт начал свою карьеру в "АЗ Алкмар" в 2013 году. Спустя два года он перебрался в римский "Лацио", откуда летом 2017 года перешёл в "Саутгемптон". С 2017 года защитник вызывается в сборную Нидерландов.