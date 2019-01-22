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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Эмилиано Сала опасался за безопасность полета перед тем, как отправиться в Англию
Нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала перед вылетом в Англию опасался за безопасность полета.
Как сообщает 20minutes.fr, футболист пожаловался своему другу и бывшему одноклубнику Николя Паллуа, что перелет в Нант получился тяжелым и он переживает за безопасность полета.
Сегодня появилась информация, что самолет, на котором летел новичок "Кардиффа", пропал с радаров авиадиспетчеров.
Как сообщает 20minutes.fr, футболист пожаловался своему другу и бывшему одноклубнику Николя Паллуа, что перелет в Нант получился тяжелым и он переживает за безопасность полета.
Сегодня появилась информация, что самолет, на котором летел новичок "Кардиффа", пропал с радаров авиадиспетчеров.
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