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Эмилиано Сала опасался за безопасность полета перед тем, как отправиться в Англию

Нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала перед вылетом в Англию опасался за безопасность полета.

Как сообщает 20minutes.fr, футболист пожаловался своему другу и бывшему одноклубнику Николя Паллуа, что перелет в Нант получился тяжелым и он переживает за безопасность полета.

Сегодня появилась информация, что самолет, на котором летел новичок "Кардиффа", пропал с радаров авиадиспетчеров.
Теги: Сала Нант Кардифф Лига 1 АПЛ
Сегодня, 19:49
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