Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены до рассвета

Полиция острова Гернси объявила о приостановлении поисков пропавшего частного самолета, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала.В заявлении говорится, что поисково-спасательная операция была приостановлена в связи с заходом солнца. Поиски возобновятся на рассвете.Ранее полиция сообщила, что была обследована область в 2991 квадратных километров, но никаких следов пропавшего самолета обнаружено не было.В то же время отмечается, что если судно приземлилось на воду, шансы на выживание находившихся на борту людей невелики.28-летний аргентинский футболист находился на борту легкомоторного самолета, пропавшего с радаров во время полета над Ла-Маншем.https://twitter.com/GuernseyPolice/status/1087744294457352192