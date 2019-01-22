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Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены до рассвета

Полиция острова Гернси объявила о приостановлении поисков пропавшего частного самолета, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала.

В заявлении говорится, что поисково-спасательная операция была приостановлена в связи с заходом солнца. Поиски возобновятся на рассвете.

Ранее полиция сообщила, что была обследована область в 2991 квадратных километров, но никаких следов пропавшего самолета обнаружено не было.

В то же время отмечается, что если судно приземлилось на воду, шансы на выживание находившихся на борту людей невелики.

28-летний аргентинский футболист находился на борту легкомоторного самолета, пропавшего с радаров во время полета над Ла-Маншем.

https://twitter.com/GuernseyPolice/status/1087744294457352192
Теги: Сала Кардифф АПЛ Нант Лига 1
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