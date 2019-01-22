Деле Алли выбыл до марта из-за травмы

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли получил травму во время матча 23-го тура английской Премьер-лиги с "Фулхэмом" (2:1), сообщает пресс-служба "шпор".В результате медицинского обследования у 22-летнего английского футболиста была выявлена травма подколенного сухожилия. Алли будет проходить период реабилитации под присмотром медицинского персонала "Тоттенхэма". Ожидается, что полузащитник вернётся к тренировкам в начале марта.