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Деле Алли выбыл до марта из-за травмы

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли получил травму во время матча 23-го тура английской Премьер-лиги с "Фулхэмом" (2:1), сообщает пресс-служба "шпор".

В результате медицинского обследования у 22-летнего английского футболиста была выявлена травма подколенного сухожилия. Алли будет проходить период реабилитации под присмотром медицинского персонала "Тоттенхэма". Ожидается, что полузащитник вернётся к тренировкам в начале марта.

"Чемпионат.сом"
Теги: Алли Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 22:22
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