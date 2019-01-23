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СМИ: "Тоттенхэм" хочет подписать Джеко

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении нападающего "Ромы" Эдина Джеко.

Как утверждает портал Goal, "шпоры" рассматривают 32-летнего боснийца в качестве замены форварду Харри Кейну, который выбыл на несколько месяцев из-за травмы лодыжки.

Контракт Джеко с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 23 миллиона евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тоттенхэм Джеко Рома АПЛ
Сегодня, 07:37
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