СМИ: "Тоттенхэм" хочет подписать Джеко

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении нападающего "Ромы" Эдина Джеко.Как утверждает портал Goal, "шпоры" рассматривают 32-летнего боснийца в качестве замены форварду Харри Кейну, который выбыл на несколько месяцев из-за травмы лодыжки.Контракт Джеко с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 23 миллиона евро.