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The Independent: "Арсенал" хочет предложить пост в клубе Рамону Родригесу "Мончи"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Родригес, больше известный как "Мончи" может продолжить карьеру в Англии.

По информации The Independent, его хочет пригласить на работу "Арсенал". В клубе считают, что вероятность его назначения достаточно высока.

С 8 февраля пост шеф-скаута "Арсенала" покидает Свен Мислинтат, пришедший в Лондон из дортмундской "Боруссии" в прошлом году.
Теги: АПЛ Мончи Арсенал
Сегодня, 14:15
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