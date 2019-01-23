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Пропавшим самолетом с Салой на борту управлял 60-летний британец

Стала известность личность пилота самолета с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту, пропавшего с радаров во время полета над Ла-Маншем. Сала на прошлой неделе за 17 миллионов евро перешел из "Нанта" в валлийский "Кардифф Сити" и направлялся в расположение своего нового клуба из Франции.

Пилотировал легкомоторным самолетом 60-летний житель Северного Линкольншира, отец троих детей Дэйв Ибботсон, сообщает Mirror. Как отмечается, мужчина имел большой опыт перевозки парашютистов на полетах с частных аэродромов.

Частный самолет, на котором Сала летел из Франции в Великобританию, пропал в ночь с 21-го на 22-е января.

Sport24
Теги: АПЛ Сала
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