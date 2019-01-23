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СМИ: полиция арестовала игрока "Фулхэма" Камару за драку

Английская полиция арестовала нападающего "Фулхэма" Абубакара Камару за драку с сотрудником клуба на территории тренировочного поля, сообщает The Guardian.

23-летнему французу могут вынести обвинения в нанесении телесных повреждений работнику "дачников".

По информации The Guardian, главный тренер команды Клаудио Раньери ранее отстранил Камару от игры и тренировок в составе первой команды за недисциплинированность. В понедельник Камара прибыл на базу в надежде обсудить свое будущее с президентом клуба Алистером Макинтошем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фулхэм Камару АПЛ
Сегодня, 21:34
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 21:57)
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну прям второй эль хаджи диуф


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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