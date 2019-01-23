СМИ: полиция арестовала игрока "Фулхэма" Камару за драку

Английская полиция арестовала нападающего "Фулхэма" Абубакара Камару за драку с сотрудником клуба на территории тренировочного поля, сообщает The Guardian.23-летнему французу могут вынести обвинения в нанесении телесных повреждений работнику "дачников".По информации The Guardian, главный тренер команды Клаудио Раньери ранее отстранил Камару от игры и тренировок в составе первой команды за недисциплинированность. В понедельник Камара прибыл на базу в надежде обсудить свое будущее с президентом клуба Алистером Макинтошем.