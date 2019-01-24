Унаи Эмери – об исчезновении самолета с Салой: это просто ужас

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери надеется, что новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала остался в живых после исчезновения с экранов радара его самолета, который направлялся в Англию из Франции, сообщает The Mirror.47-летний испанский специалист дал комментарий в преддверии встречи против "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/16 финала Кубка Англии.Напомним, что частный самолет с аргентинским футболистом Салой исчез с радаров на пути из Нанта в Кардифф. Он пропал вечером в понедельник, и всю ночь проводилась поисково-спасательная операция в районе острова Олдерни, который входит в состав Нормадских островов. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом."Первая реакция – это ужасно. Это просто ужас. "Арсенал" мыслями и душой с его семьей, а также с болельщиками "Нанта" и "Кардиффа". Пока есть хотя бы небольшой шанс найти его живым, то будем ждать этой новости. Но повторюсь, что это очень страшная ситуация", – цитирует Эмери The Mirror.