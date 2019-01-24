Новости партнеров

"Челси" - "Тоттенхэм": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Ливерпуля" на матч Кубка Англии.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Баркли, Педро, Жиру, Азар.

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Сиссоко, Дайер, Уинкс, Ламела, Эриксен, Льоренте.
Теги: Челси АПЛ
Сегодня, 22:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.