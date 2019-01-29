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Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Кардифф (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Арсенал
|29.01.19
|Кардифф
|Кардифф
|02.02.19
|Борнмут
|Сыгранные
|Ньюкасл
|3 - 019.01.19
|Кардифф
|Кардифф
|0 - 012.01.19
|Хаддерсфилд
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Пилот пропавшего самолета с Салой не имел лицензии для платных перелетов
Продолжается расследование пропажи самолета, на борту которого находился новый нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.
По информации The Times, в ходе расследования установлено, что у 60-летнего пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего воздушным судном, не было лицензии, необходимой для платных перелетов.
На данный момент ищут информацию по поводу того, был ли рейс с футболистом платным или частным.
Аргентинский игрок перешел из французского "Нанта" в «Кардифф Сити». При перелете из Франции в Англию 22 января его самолет пропал с радаров над Ла-Маншем.
"Газета.ру"
По информации The Times, в ходе расследования установлено, что у 60-летнего пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего воздушным судном, не было лицензии, необходимой для платных перелетов.
На данный момент ищут информацию по поводу того, был ли рейс с футболистом платным или частным.
Аргентинский игрок перешел из французского "Нанта" в «Кардифф Сити». При перелете из Франции в Англию 22 января его самолет пропал с радаров над Ла-Маншем.
"Газета.ру"
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