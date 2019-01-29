Кардифф (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Арсенал29.01.19Кардифф
Кардифф02.02.19Борнмут
Сыгранные
Ньюкасл3 - 019.01.19Кардифф
Кардифф0 - 012.01.19Хаддерсфилд

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Пилот пропавшего самолета с Салой не имел лицензии для платных перелетов

Продолжается расследование пропажи самолета, на борту которого находился новый нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

По информации The Times, в ходе расследования установлено, что у 60-летнего пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего воздушным судном, не было лицензии, необходимой для платных перелетов.

На данный момент ищут информацию по поводу того, был ли рейс с футболистом платным или частным.

Аргентинский игрок перешел из французского "Нанта" в «Кардифф Сити». При перелете из Франции в Англию 22 января его самолет пропал с радаров над Ла-Маншем.

"Газета.ру"
Теги: Сала Кардифф АПЛ
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