Пилот пропавшего самолета с Салой не имел лицензии для платных перелетов

Продолжается расследование пропажи самолета, на борту которого находился новый нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.По информации The Times, в ходе расследования установлено, что у 60-летнего пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего воздушным судном, не было лицензии, необходимой для платных перелетов.На данный момент ищут информацию по поводу того, был ли рейс с футболистом платным или частным.Аргентинский игрок перешел из французского "Нанта" в «Кардифф Сити». При перелете из Франции в Англию 22 января его самолет пропал с радаров над Ла-Маншем.