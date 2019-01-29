АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
полная таблица

Арсенал (Англия)

Арсенал29.01.19Кардифф
Арсенал2 - 019.01.19Челси

Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер
Юнайтед		29.01.19Бернли
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон

Новости партнеров

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед": стали известны стартовые составы

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" определились с составами на матч 1/16 финала Кубка Англии.

"Арсенал": Чех, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Джака, Айуоби, Рэмси, Обамеянг, Ляказетт.

Запасные: Лено, Мустафи, Монреаль, Лихтштайнер, Эль-Ненни, Гюэндузи, Озил.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделёф, Бейи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Лукаку, Санчес.

Запасные: Грант, Далот, Джонс, Фред, Мата, Марсьяль, Рашфорд.
Теги: Арсенал Манчестер Юнайтед
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