"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед": стали известны стартовые составы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
Арсенал (Англия)
|Арсенал
|29.01.19
|Кардифф
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
Манчестер Юнайтед (Англия)
|Манчестер
Юнайтед
|29.01.19
|Бернли
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 119.01.19
|Брайтон
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Запасные: Лено, Мустафи, Монреаль, Лихтштайнер, Эль-Ненни, Гюэндузи, Озил.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделёф, Бейи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Лукаку, Санчес.
Запасные: Грант, Далот, Джонс, Фред, Мата, Марсьяль, Рашфорд.
"Арсенал": Чех, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Джака, Айуоби, Рэмси, Обамеянг, Ляказетт.
Запасные: Лено, Мустафи, Монреаль, Лихтштайнер, Эль-Ненни, Гюэндузи, Озил.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделёф, Бейи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Лукаку, Санчес.
Запасные: Грант, Далот, Джонс, Фред, Мата, Марсьяль, Рашфорд.
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