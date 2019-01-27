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Санкт-Петербург ЦСКА
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Краснодар Динамо
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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|20
|11
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
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Малком на правах аренды может перейти в "Арсенал"
Нападающий "Барселоны" Малком может перебраться в "Арсенал" на правах аренды, сообщает The Sun.
"Барселона" оценивает 21-летнего форварда в 50 млн фунтов (около 57 млн евро).
Малком в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 6 матчей, в которых результативными действиями не отличился.
"Барселона" оценивает 21-летнего форварда в 50 млн фунтов (около 57 млн евро).
Малком в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 6 матчей, в которых результативными действиями не отличился.
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