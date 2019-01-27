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Малком на правах аренды может перейти в "Арсенал"

Нападающий "Барселоны" Малком может перебраться в "Арсенал" на правах аренды, сообщает The Sun.

"Барселона" оценивает 21-летнего форварда в 50 млн фунтов (около 57 млн евро).

Малком в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 6 матчей, в которых результативными действиями не отличился.
Теги: Малком Барселона Арсенал Ла Лига АПЛ
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