АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 20 11
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Альваро Мората прошел медосмотр в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Альваро Мората продолжит карьеру в "Атлетико", сообщает Marca.

26-летний форвард прошел медицинское обследование в Мадриде.

"Все хорошо, слава Богу", – сказал Мората после медосмотра.
Теги: Мората Челси Атлетико АПЛ Ла Лига
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