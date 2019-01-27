Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|20
|11
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Альваро Мората прошел медосмотр в "Атлетико"
Нападающий "Челси" Альваро Мората продолжит карьеру в "Атлетико", сообщает Marca.
26-летний форвард прошел медицинское обследование в Мадриде.
"Все хорошо, слава Богу", – сказал Мората после медосмотра.
26-летний форвард прошел медицинское обследование в Мадриде.
"Все хорошо, слава Богу", – сказал Мората после медосмотра.
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