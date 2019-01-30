Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Борнмут30.01.19Челси
Челси02.02.19Хаддерсфилд
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Челси2 - 112.01.19Ньюкасл

Новости партнеров

"Челси" - "Шеффилд": Гонсало Игуаин сегодня дебютирует за "синих"

Стал известен стартовый состав "Челси" на домашний матч 1/16 финала Кубка Англии с "Шеффилд Уэнсдей".

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ампаду, Баркли, Ковачич, Виллиан, Хадсон-Одой, Игуаин.

Запасные: Аррисабалага, Давид Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Педро, Жиру.
Теги: Челси
Сегодня, 20:20
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#1  spiri   (Сегодня, 21:19)
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Болеет за:
«Челси»
удачи,пузатик!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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