Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

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Арсенал2 - 019.01.19Челси
Челси2 - 112.01.19Ньюкасл

Новости партнеров

Джанфранко Дзола: Игуаин открывался, но партнеры не замечали его

Джанфранко Дзола, помощник главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, после победы над "Шеффилд Уэнсдэй" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии прокомментировал дебют за синих нападающего Гонсало Игуаина.

Аргентинец вышел в стартовом составе и отыграл 82 минуты, но отметиться голом не сумел.

"Это была его первая игра, и он, безусловно, покажет больше. В первом тайме он совершил несколько великолепных открываний и был близок к опасным моментам.

Лично я доволен его игрой, однако он будет играть еще лучше после того, как обретет взаимопонимание с партнерами. Он несколько раз открывался в первом тайме, однако партнеры не замечали его. Над этим нам предстоит работать", - цитирует Дзолу пресс-служба лондонского клуба.

Sport24.ru
Теги: Дзола Игуаин Челси АПЛ
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