Джанфранко Дзола: Игуаин открывался, но партнеры не замечали его

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Челси (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Борнмут
|22:4530.01.19
|Челси
|Челси
|02.02.19
|Хаддерсфилд
|Сыгранные
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
|Челси
|2 - 112.01.19
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Джанфранко Дзола, помощник главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, после победы над "Шеффилд Уэнсдэй" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии прокомментировал дебют за синих нападающего Гонсало Игуаина.
Аргентинец вышел в стартовом составе и отыграл 82 минуты, но отметиться голом не сумел.
"Это была его первая игра, и он, безусловно, покажет больше. В первом тайме он совершил несколько великолепных открываний и был близок к опасным моментам.
Лично я доволен его игрой, однако он будет играть еще лучше после того, как обретет взаимопонимание с партнерами. Он несколько раз открывался в первом тайме, однако партнеры не замечали его. Над этим нам предстоит работать", - цитирует Дзолу пресс-служба лондонского клуба.
Sport24.ru
Аргентинец вышел в стартовом составе и отыграл 82 минуты, но отметиться голом не сумел.
"Это была его первая игра, и он, безусловно, покажет больше. В первом тайме он совершил несколько великолепных открываний и был близок к опасным моментам.
Лично я доволен его игрой, однако он будет играть еще лучше после того, как обретет взаимопонимание с партнерами. Он несколько раз открывался в первом тайме, однако партнеры не замечали его. Над этим нам предстоит работать", - цитирует Дзолу пресс-служба лондонского клуба.
Sport24.ru
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