Джанфранко Дзола: Игуаин открывался, но партнеры не замечали его

Джанфранко Дзола, помощник главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, после победы над "Шеффилд Уэнсдэй" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии прокомментировал дебют за синих нападающего Гонсало Игуаина.Аргентинец вышел в стартовом составе и отыграл 82 минуты, но отметиться голом не сумел."Это была его первая игра, и он, безусловно, покажет больше. В первом тайме он совершил несколько великолепных открываний и был близок к опасным моментам.Лично я доволен его игрой, однако он будет играть еще лучше после того, как обретет взаимопонимание с партнерами. Он несколько раз открывался в первом тайме, однако партнеры не замечали его. Над этим нам предстоит работать", - цитирует Дзолу пресс-служба лондонского клуба.