АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб

Владелец "Ноттс Каунти" Алан Харди попал в неприятную ситуацию.

54-летний бизнесмен во время переписки с болельщиком прикрепил к посту в твиттере два скриншота. Один из них был скриншотом галереи фотографий его смартфона, на одном фото в галерее был запечатлен пенис, по всей видимости, самого Харди.

Харди выступил с извинениями: "Сегодня утром в одном из моих твитов появилась неуместная фотография. Это явная ошибка, что моя галерея попала в скриншот. Я попытался исправить ошибку, удалив твит, как только заметил, и я приношу извинения за любое оскорбление, которое это могло нанести".

Впрочем, после этого он объявил, что выставил клуб на продажу.

"После долгих мыслей я больше не чувствую, что могу оставаться владельцем "Ноттс Каунти". Хочу пояснить, что это не имеет отношения ни к позицию клуба в чемпионате, ни к той истории, которая сегодня утром попала в медиа.

Я не буду резко разрывать отношения с клубом и не появляться на матчах. Я продолжаю болеть за клуб и поддержу Нила Эрдли, если ему потребуются трансферы", – говорится в заявлении.

Харди владеет "Ноттс Каунти" около полутора лет. В данный момент клуб замыкает таблицу в четвертом дивизионе Англии, набрав 21 очко в 29 играх.

Теги: АПЛ
Сегодня, 11:13
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#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:27)
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Видно пенис маленький
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 11:27)
  • 0
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Многие мечтают о пенисе Федуна в твиттере
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:16)
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Болеет за:
«Зенит»
Веселые парни в этой Британии. Одни дрочат прилюдно, другие херы фоткают. Одно слово - Европа! Наши хоть по пьяни морды бьют.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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