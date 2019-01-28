Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб

Notts County Football Club’s Owner and Chairman Alan Hardy has ‘very reluctantly’ put the club up for sale. https://t.co/soJdBrbxYg — Notts County FC (@Official_NCFC) January 27, 2019

Владелец "Ноттс Каунти" Алан Харди попал в неприятную ситуацию.54-летний бизнесмен во время переписки с болельщиком прикрепил к посту в твиттере два скриншота. Один из них был скриншотом галереи фотографий его смартфона, на одном фото в галерее был запечатлен пенис, по всей видимости, самого Харди.Харди выступил с извинениями: "Сегодня утром в одном из моих твитов появилась неуместная фотография. Это явная ошибка, что моя галерея попала в скриншот. Я попытался исправить ошибку, удалив твит, как только заметил, и я приношу извинения за любое оскорбление, которое это могло нанести".Впрочем, после этого он объявил, что выставил клуб на продажу."После долгих мыслей я больше не чувствую, что могу оставаться владельцем "Ноттс Каунти". Хочу пояснить, что это не имеет отношения ни к позицию клуба в чемпионате, ни к той истории, которая сегодня утром попала в медиа.Я не буду резко разрывать отношения с клубом и не появляться на матчах. Я продолжаю болеть за клуб и поддержу Нила Эрдли, если ему потребуются трансферы", – говорится в заявлении.Харди владеет "Ноттс Каунти" около полутора лет. В данный момент клуб замыкает таблицу в четвертом дивизионе Англии, набрав 21 очко в 29 играх.