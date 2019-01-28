Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
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Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб
Владелец "Ноттс Каунти" Алан Харди попал в неприятную ситуацию.
54-летний бизнесмен во время переписки с болельщиком прикрепил к посту в твиттере два скриншота. Один из них был скриншотом галереи фотографий его смартфона, на одном фото в галерее был запечатлен пенис, по всей видимости, самого Харди.
Харди выступил с извинениями: "Сегодня утром в одном из моих твитов появилась неуместная фотография. Это явная ошибка, что моя галерея попала в скриншот. Я попытался исправить ошибку, удалив твит, как только заметил, и я приношу извинения за любое оскорбление, которое это могло нанести".
Впрочем, после этого он объявил, что выставил клуб на продажу.
"После долгих мыслей я больше не чувствую, что могу оставаться владельцем "Ноттс Каунти". Хочу пояснить, что это не имеет отношения ни к позицию клуба в чемпионате, ни к той истории, которая сегодня утром попала в медиа.
Я не буду резко разрывать отношения с клубом и не появляться на матчах. Я продолжаю болеть за клуб и поддержу Нила Эрдли, если ему потребуются трансферы", – говорится в заявлении.
Харди владеет "Ноттс Каунти" около полутора лет. В данный момент клуб замыкает таблицу в четвертом дивизионе Англии, набрав 21 очко в 29 играх.
54-летний бизнесмен во время переписки с болельщиком прикрепил к посту в твиттере два скриншота. Один из них был скриншотом галереи фотографий его смартфона, на одном фото в галерее был запечатлен пенис, по всей видимости, самого Харди.
Харди выступил с извинениями: "Сегодня утром в одном из моих твитов появилась неуместная фотография. Это явная ошибка, что моя галерея попала в скриншот. Я попытался исправить ошибку, удалив твит, как только заметил, и я приношу извинения за любое оскорбление, которое это могло нанести".
Впрочем, после этого он объявил, что выставил клуб на продажу.
"После долгих мыслей я больше не чувствую, что могу оставаться владельцем "Ноттс Каунти". Хочу пояснить, что это не имеет отношения ни к позицию клуба в чемпионате, ни к той истории, которая сегодня утром попала в медиа.
Я не буду резко разрывать отношения с клубом и не появляться на матчах. Я продолжаю болеть за клуб и поддержу Нила Эрдли, если ему потребуются трансферы", – говорится в заявлении.
Харди владеет "Ноттс Каунти" около полутора лет. В данный момент клуб замыкает таблицу в четвертом дивизионе Англии, набрав 21 очко в 29 играх.
Notts County Football Club’s Owner and Chairman Alan Hardy has ‘very reluctantly’ put the club up for sale. https://t.co/soJdBrbxYg— Notts County FC (@Official_NCFC) January 27, 2019
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