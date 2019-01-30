АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
...
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
полная таблица

Челси (Англия)

Борнмут22:4530.01.19Челси
Арсенал2 - 019.01.19Челси

Борнмут (Англия)

Борнмут22:4530.01.19Челси
Борнмут2 - 019.01.19Вест Хэм

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Дэнни Дринкуотер может покинуть "Челси"

"Борнмут" заинтересован в переходе полузащитника "Челси" Дэнни Дринкуотера, сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, "вишни" хотят арендовать 28-летнего англичанина до конца сезона. Главным конкурентом "Борнмута" является "Фенербахче", который ранее подписал другого игрока "синих" Виктора Мозеса.

В текущем сезоне Дринкуотер не сыграл за "Челси" ни одного матча.
Теги: АПЛ Челси Борнмут Дринкуотер
Сегодня, 09:30
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