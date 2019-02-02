СМИ: "Челси" хочет подписать Ракитича

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу. Как утверждает испанское издание Sport, "синие" попробуют подписать 30-летнего хорвата летом.Недавно "Барселона" приобрела у "Аякса" хавбека Френки де Йонга, который присоединится к сине-гранатовым летом. "Челси" рассчитывает, что возможная конкуренция с более молодым одноклубников побудит Ракитича к переезду в Англию. Контракт полузащитника с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.