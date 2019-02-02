Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Борнмут22:45Челси
Челси02.02.19Хаддерсфилд
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Челси2 - 112.01.19Ньюкасл

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СМИ: "Челси" хочет подписать Ракитича

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу. Как утверждает испанское издание Sport, "синие" попробуют подписать 30-летнего хорвата летом.

Недавно "Барселона" приобрела у "Аякса" хавбека Френки де Йонга, который присоединится к сине-гранатовым летом. "Челси" рассчитывает, что возможная конкуренция с более молодым одноклубников побудит Ракитича к переезду в Англию. Контракт полузащитника с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Челси Ракитич АПЛ
Вчера, 22:43
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