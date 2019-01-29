АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
...
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица

Манчестер Сити (Англия)

Ньюкасл23:0029.01.19Манчестер
Сити
Хаддерсфилд0 - 320.01.19Манчестер
Сити

Ньюкасл (Англия)

Ньюкасл23:0029.01.19Манчестер
Сити
Ньюкасл3 - 019.01.19Кардифф

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"Манчестер Сити" проиграл в гостях "Ньюкаслу" Бенитеса, Рондон забил один из голов

"Ливерпуль" в случае завтрашней победы над "Лестером" оторвётся в чемпионской гонке на 7 очков: главный преследователь мерсисайдцев "Манчестер Сити" уступил в гостях "Ньюкаслу". Гости открыли счёт уже на первой минуте, но 60-й минуте экс-нападающий "Зенита" и "Рубин" Саломон Рондон сравнял счёт, а на 80-й Ритчи принёс команде бывшего наставника "Ливерпуля" Рафаэля Бенитеса победу.

Чемпионат Англии

24 тур

"Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Агуэро, 1, Рондон, 60, Ритчи, 80 (пен.)


"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Йедлин, Лежён, Ласcеллс, Шёр, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Атсу (Кенеди, 87), Перес (Манкильо, 90+1), Рондон

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Данило (Гюндоган, 83), Стоунс, Лапорт, Фернандиньо, де Брёйне (Силва, 65), Сильва, Стерлинг, Сане (Жезус, 72), Агуэро

Предупреждения: де Брёйне, 17, Стерлинг, 34, Перес, 54, Шёр, 72, Фернандиньо, 90+1
Теги: Манчестер Сити Ньюкасл
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