"Манчестер Сити" проиграл в гостях "Ньюкаслу" Бенитеса, Рондон забил один из голов

Чемпионат Англии



24 тур



"Ньюкасл Юнайтед" – "Манчестер Сити" 2:1



Голы: Агуэро, 1, Рондон, 60, Ритчи, 80 (пен.)

"Ливерпуль" в случае завтрашней победы над "Лестером" оторвётся в чемпионской гонке на 7 очков: главный преследователь мерсисайдцев "Манчестер Сити" уступил в гостях "Ньюкаслу". Гости открыли счёт уже на первой минуте, но 60-й минуте экс-нападающий "Зенита" и "Рубин" Саломон Рондон сравнял счёт, а на 80-й Ритчи принёс команде бывшего наставника "Ливерпуля" Рафаэля Бенитеса победу.: Дубравка, Йедлин, Лежён, Ласcеллс, Шёр, Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Атсу (Кенеди, 87), Перес (Манкильо, 90+1), Рондон: Эдерсон, Уолкер, Данило (Гюндоган, 83), Стоунс, Лапорт, Фернандиньо, де Брёйне (Силва, 65), Сильва, Стерлинг, Сане (Жезус, 72), Агуэро: де Брёйне, 17, Стерлинг, 34, Перес, 54, Шёр, 72, Фернандиньо, 90+1