"Ливерпуль" не смог обыграть "Лестер"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|...
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|23
|33
|10
|Лестер
|23
|31
|11
|Вест Хэм
|24
|31
Ливерпуль (Англия)
|Ливерпуль
|23:0030.01.19
|Лестер
|Ливерпуль
|4 - 319.01.19
|Кристал
Пэлас
Лестер (Англия)
|Ливерпуль
|23:0030.01.19
|Лестер
|Вулверхэмптон
|4 - 319.01.19
|Лестер
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Чемпионат Англии
24 тур
"Ливерпуль" – "Лестер Сити" 1:0
Голы: Мане, 3, Магуайр, 45+2
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Вейналдум, Кейта (Лаллана, 76), Хендерсон, Шакири (Фабиньо, 76), Фирмино (Старридж, 82), Мане, Салах.
"Лестер Сити": Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуалл, Менди, Ндиди, Грэй (Окадзаки, 84), Маддисон (Чоудхери, 75), Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 90).
Предупреждения: Матип, 16, Магуайр, 41, Перейра, 50
Чемпионат Англии
24 тур
"Ливерпуль" – "Лестер Сити" 1:0
Голы: Мане, 3, Магуайр, 45+2
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Вейналдум, Кейта (Лаллана, 76), Хендерсон, Шакири (Фабиньо, 76), Фирмино (Старридж, 82), Мане, Салах.
"Лестер Сити": Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуалл, Менди, Ндиди, Грэй (Окадзаки, 84), Маддисон (Чоудхери, 75), Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 90).
Предупреждения: Матип, 16, Магуайр, 41, Перейра, 50
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