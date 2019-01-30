АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 23 51
...
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 23 33
10 Лестер  23 31
11 Вест Хэм 24 31
полная таблица

Ливерпуль (Англия)

Ливерпуль23:0030.01.19Лестер
Ливерпуль4 - 319.01.19Кристал
Пэлас

Лестер (Англия)

Ливерпуль23:0030.01.19Лестер
Вулверхэмптон4 - 319.01.19Лестер

Новости партнеров

"Ливерпуль" не смог обыграть "Лестер"

В матче 24-го тура АПЛ "Ливерпуль" поделил очки с "Лестером".

Чемпионат Англии

24 тур

"Ливерпуль" – "Лестер Сити" 1:0

Голы: Мане, 3, Магуайр, 45+2

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Вейналдум, Кейта (Лаллана, 76), Хендерсон, Шакири (Фабиньо, 76), Фирмино (Старридж, 82), Мане, Салах.

"Лестер Сити": Шмейхель, Перейра, Эванс, Магуайр, Чилуалл, Менди, Ндиди, Грэй (Окадзаки, 84), Маддисон (Чоудхери, 75), Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 90).

Предупреждения: Матип, 16, Магуайр, 41, Перейра, 50
Теги: Ливерпуль Лестер АПЛ
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