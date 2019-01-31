Месут Озил отказался уходить в аренду в "ПСЖ"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил, который практически не получает в лондонском клубе регулярную игровую практику, в зимнее трансферное окно отказался на правах аренды переходить в "ПСЖ", сообщает S?ddeutsche Zeitung.Озил рассматривался в качестве усиления атаки "ПСЖ" в связи с травмой форварда Неймара, который выбыл из строя на десять недель.