Вест Хэм (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
9 Уотфорд 23 33
10 Лестер  23 31
11 Вест Хэм 24 31
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  24 26
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Вест Хэм04.02.19Ливерпуль
Кристал
Пэлас		09.02.19Вест Хэм
Сыгранные
Вулверхэмптон3 - 029.01.19Вест Хэм
Борнмут2 - 019.01.19Вест Хэм

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19-летний форвард "Бенфики" перешел в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" на своем официальном сайте объявил о переходе в команду нападающего "Бенфики" Месаке Джу.

С 19-летним футболистом подписан контракт сроком на 3,5 года.

Футболист выступал за молодежный состав "Бенфики" и в нынешнем сезоне на поле не выходил.
Теги: Бенфика Вест Хэм АПЛ
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