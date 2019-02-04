19-летний форвард "Бенфики" перешел в "Вест Хэм"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Вест Хэм (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|9
|Уотфорд
|23
|33
|10
|Лестер
|23
|31
|11
|Вест Хэм
|24
|31
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|24
|26
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Вест Хэм
|04.02.19
|Ливерпуль
|Кристал
Пэлас
|09.02.19
|Вест Хэм
|Сыгранные
|Вулверхэмптон
|3 - 029.01.19
|Вест Хэм
|Борнмут
|2 - 019.01.19
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