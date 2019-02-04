19-летний форвард "Бенфики" перешел в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" на своем официальном сайте объявил о переходе в команду нападающего "Бенфики" Месаке Джу.С 19-летним футболистом подписан контракт сроком на 3,5 года.Футболист выступал за молодежный состав "Бенфики" и в нынешнем сезоне на поле не выходил.