АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
...
20 Хаддерсфилд 24 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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BBC: "Монако" арендует хавбека "Тоттенхэма" Нкуду

"Тоттенхэм" согласовал с "Монако" аренду Жоржа-Кевина Нкуду, сообщает BBC.

Завтра утром 23-летний хавбек пройдет медосмотр для перехода в княжеский клуб.

Футболист перешел в "Тоттенхэм" из "Марселя" за 9 миллионов фунтов в 2016 году. За это время он провел 26 матчей и забил 1 гол.
Теги: Лига 1 АПЛ Тоттенхэм Монако
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