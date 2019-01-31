BBC: "Монако" арендует хавбека "Тоттенхэма" Нкуду

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|...
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
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"Тоттенхэм" согласовал с "Монако" аренду Жоржа-Кевина Нкуду, сообщает BBC.
Завтра утром 23-летний хавбек пройдет медосмотр для перехода в княжеский клуб.
Футболист перешел в "Тоттенхэм" из "Марселя" за 9 миллионов фунтов в 2016 году. За это время он провел 26 матчей и забил 1 гол.
Завтра утром 23-летний хавбек пройдет медосмотр для перехода в княжеский клуб.
Футболист перешел в "Тоттенхэм" из "Марселя" за 9 миллионов фунтов в 2016 году. За это время он провел 26 матчей и забил 1 гол.
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