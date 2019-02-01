Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
...
20 Хаддерсфилд 24 11
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"Монако" провёл обмен Юри Тилеманса на полузащитника "Лестера" Адриена Силву

"Монако" обменялся игроками с "Лестером", сообщает пресс-служба французского клуба.

Полузащитник монегасков Юри Тилеманс перешел в английский клуб, а в обратном направлении последовал хавбек Адриен Силва. Оба игрока будут выступать в новых клубах на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, забил пять мячей, а также отдал одну результативную передачу. Силва провёл всего два матча в чемпионате Англии.
Теги: Монако Тилеманс Лестер Лига 1 АПЛ
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