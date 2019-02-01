Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|...
|15
|Анже
|22
|24
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
|13
|Брайтон
|24
|26
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
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"Монако" провёл обмен Юри Тилеманса на полузащитника "Лестера" Адриена Силву
"Монако" обменялся игроками с "Лестером", сообщает пресс-служба французского клуба.
Полузащитник монегасков Юри Тилеманс перешел в английский клуб, а в обратном направлении последовал хавбек Адриен Силва. Оба игрока будут выступать в новых клубах на правах аренды до конца сезона.
В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, забил пять мячей, а также отдал одну результативную передачу. Силва провёл всего два матча в чемпионате Англии.
Полузащитник монегасков Юри Тилеманс перешел в английский клуб, а в обратном направлении последовал хавбек Адриен Силва. Оба игрока будут выступать в новых клубах на правах аренды до конца сезона.
В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, забил пять мячей, а также отдал одну результативную передачу. Силва провёл всего два матча в чемпионате Англии.
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