"Монако" провёл обмен Юри Тилеманса на полузащитника "Лестера" Адриена Силву

"Монако" обменялся игроками с "Лестером", сообщает пресс-служба французского клуба.Полузащитник монегасков Юри Тилеманс перешел в английский клуб, а в обратном направлении последовал хавбек Адриен Силва. Оба игрока будут выступать в новых клубах на правах аренды до конца сезона.В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, забил пять мячей, а также отдал одну результативную передачу. Силва провёл всего два матча в чемпионате Англии.