АПЛ 2018/19

# Команда И О
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
полная таблица

Челси (Англия)

Челси18:00Хаддерсфилд
Борнмут4 - 030.01.19Челси

Борнмут (Англия)

Кардифф20:30Борнмут
Борнмут4 - 030.01.19Челси

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Маурицио Сарри не поехал с "Челси" на автобусе после разгромного поражения от "Борнмута"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри решил добираться домой самостоятельно после матча АПЛ с "Борнмутом", а не на автобусе вместе с командой, которую он раскритиковал после крупного поражения.

Напомним, синие потерпели поражение со счётом 0:4, пропустив все голы во втором тайме.

Как сообщает The Telegraph, после игры Сарри почти час общался в раздевалке, чтобы выяснить причины поражения, причём, кроме него, в раздевалке не было других тренеров, даже его помощника Джанфранко Дзолы.

Отмечается, что итальянский специалист раскритиковал многих футболистов, в том числе нападающего Эдена Азара, который не выполнил установку Сарри на игру.
Теги: АПЛ Челси Борнмут Сарри
Сегодня, 11:11
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#1  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 13:02)
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Смешной. Хорошо, что ещё уши не отморозил. Назло Абрамовичу.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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