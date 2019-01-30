Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер
|24
|32
Челси (Англия)
|Челси
|18:00
|Хаддерсфилд
|Борнмут
|4 - 030.01.19
|Челси
Борнмут (Англия)
|Кардифф
|20:30
|Борнмут
|Борнмут
|4 - 030.01.19
|Челси
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Маурицио Сарри не поехал с "Челси" на автобусе после разгромного поражения от "Борнмута"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри решил добираться домой самостоятельно после матча АПЛ с "Борнмутом", а не на автобусе вместе с командой, которую он раскритиковал после крупного поражения.
Напомним, синие потерпели поражение со счётом 0:4, пропустив все голы во втором тайме.
Как сообщает The Telegraph, после игры Сарри почти час общался в раздевалке, чтобы выяснить причины поражения, причём, кроме него, в раздевалке не было других тренеров, даже его помощника Джанфранко Дзолы.
Отмечается, что итальянский специалист раскритиковал многих футболистов, в том числе нападающего Эдена Азара, который не выполнил установку Сарри на игру.
Напомним, синие потерпели поражение со счётом 0:4, пропустив все голы во втором тайме.
Как сообщает The Telegraph, после игры Сарри почти час общался в раздевалке, чтобы выяснить причины поражения, причём, кроме него, в раздевалке не было других тренеров, даже его помощника Джанфранко Дзолы.
Отмечается, что итальянский специалист раскритиковал многих футболистов, в том числе нападающего Эдена Азара, который не выполнил установку Сарри на игру.
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