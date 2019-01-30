АПЛ 2018/19

# Команда И О
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
полная таблица

Челси (Англия)

Челси18:00Хаддерсфилд
Борнмут4 - 030.01.19Челси

Борнмут (Англия)

Кардифф20:30Борнмут
Борнмут4 - 030.01.19Челси

Новости партнеров

Маурицио Сарри: пытаюсь изменить психологию игроков "Челси". Мне нужно полностью контролировать игру

Наставник "Челси" Маурицио Сарри высказался о проблемах в своей команде.

"У нас есть проблемы с голами, и мы работаем над этим. Причина в том, что в матче с "Борнмутом" четыре-пять футболистов играли спиной к чужим воротам. Нам нужно идти туда, чтобы получить мяч, нужно получать мяч на скорости, не спиной к воротам, поэтому нам нужно улучшить этот момент.

Но это не большая проблема – это тактическая проблема, и мне очень приятно, когда я могу поговорить со своими игроками о тактических проблемах. Мне не нравится, когда приходится говорить о психологических проблемах.

Они привыкли играть на контратаках. Теперь мы должны поменять это, но это длинный путь. Я пытаюсь изменить психологию. Я хочу контролировать игру. Хочу забивать голы и видеть правильную реакцию, когда мы пропускаем. Мы контролировали матч с "Борнмутом" (0:4) на протяжении 45 минут, а затем в первые пару минут второго тайма пропустили гол.

Как я говорил на пресс-конференции после этой игры, в первую очередь мы должны извиниться, потому что это была катастрофа, так что я прекрасно понимаю болельщиков. Сейчас им нужно сохранять терпение вместе с нами, потому что мы стараемся сделать что-то важное, и это непросто. Нам нужно работать, нам нужно прибавлять", – сказал Сарри.

Chelsea FC
Теги: АПЛ Челси Сарри Борнмут
Сегодня, 13:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.