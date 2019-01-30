Маурицио Сарри: пытаюсь изменить психологию игроков "Челси". Мне нужно полностью контролировать игру

Наставник "Челси" Маурицио Сарри высказался о проблемах в своей команде."У нас есть проблемы с голами, и мы работаем над этим. Причина в том, что в матче с "Борнмутом" четыре-пять футболистов играли спиной к чужим воротам. Нам нужно идти туда, чтобы получить мяч, нужно получать мяч на скорости, не спиной к воротам, поэтому нам нужно улучшить этот момент.Но это не большая проблема – это тактическая проблема, и мне очень приятно, когда я могу поговорить со своими игроками о тактических проблемах. Мне не нравится, когда приходится говорить о психологических проблемах.Они привыкли играть на контратаках. Теперь мы должны поменять это, но это длинный путь. Я пытаюсь изменить психологию. Я хочу контролировать игру. Хочу забивать голы и видеть правильную реакцию, когда мы пропускаем. Мы контролировали матч с "Борнмутом" (0:4) на протяжении 45 минут, а затем в первые пару минут второго тайма пропустили гол.Как я говорил на пресс-конференции после этой игры, в первую очередь мы должны извиниться, потому что это была катастрофа, так что я прекрасно понимаю болельщиков. Сейчас им нужно сохранять терпение вместе с нами, потому что мы стараемся сделать что-то важное, и это непросто. Нам нужно работать, нам нужно прибавлять", – сказал Сарри.