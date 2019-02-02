Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|...
|20
|Генгам
|22
|14
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Бруну Алвеш продлил контракт с "Пармой"
Источник: если "МЮ" пройдет "ПСЖ" в Лиге чемпионов, с Сульшером продлят контракт
По данным издания TODOmercadoweb, руководство "Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с тренером Оле-Гуннаром Сульшером.
Это произойдет в том случае, если "МЮ" пройдет "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что в данный момент наставник занимает должность исполняющего обязанности главного тренера команды.
Это произойдет в том случае, если "МЮ" пройдет "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что в данный момент наставник занимает должность исполняющего обязанности главного тренера команды.
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