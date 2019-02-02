АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
...
20 Хаддерсфилд 24 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 23 46
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
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Источник: если "МЮ" пройдет "ПСЖ" в Лиге чемпионов, с Сульшером продлят контракт

По данным издания TODOmercadoweb, руководство "Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с тренером Оле-Гуннаром Сульшером.

Это произойдет в том случае, если "МЮ" пройдет "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в данный момент наставник занимает должность исполняющего обязанности главного тренера команды.
Теги: Лига 1 АПЛ Сульшер Манчестер Юнайтед ПСЖ
Сегодня, 14:12
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#3  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 16:51)
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Болеет за:
КАМАЗ
А если не пройдут - получат главным чувака с именем и самомнением, который им играть не даст.

Надо обыгрывать.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#2  пушкин  спб (Сегодня, 15:37)
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Болеет за:
«Зенит»
Не пройдут, там наш Паредес играет.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 15:11)
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Болеет за:
«Реал»
Пройдёт, уверен, более того они и ничью парижанам не позволят сделать, даже в Париже... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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