"Тоттенхэм" вновь забрался на второе место АПЛ

"Шпоры" победили "Ньюкасл" и вновь оказались на второй строчке турнирной таблицы: "Сити", который обогнала команда Почеттино, проводит свой матч завтра.Сон, 83.Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Уинкс, Сон Хын Мин (Дайер, 89), Ламела (Роуз, 78), Лукас Моура (Льоренте, 60).Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Баррека, 86), Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу (Кенеди, 82), Перес.Йедлин, 65.