Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
Тоттенхэм (Англия)
|Тоттенхэм
|15:30
|Ньюкасл
|Тоттенхэм
|2 - 130.01.19
|Уотфорд
Манчестер Сити (Англия)
|Манчестер
Сити
|19:3003.02.19
|Арсенал
|Ньюкасл
|2 - 129.01.19
|Манчестер
Сити
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"Тоттенхэм" вновь забрался на второе место АПЛ
"Шпоры" победили "Ньюкасл" и вновь оказались на второй строчке турнирной таблицы: "Сити", который обогнала команда Почеттино, проводит свой матч завтра.
Английская премьер-лига
"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 1:0 (0:0)
Гол: Сон, 83.
"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Уинкс, Сон Хын Мин (Дайер, 89), Ламела (Роуз, 78), Лукас Моура (Льоренте, 60).
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Баррека, 86), Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу (Кенеди, 82), Перес.
Предупреждение: Йедлин, 65.
Английская премьер-лига
"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 1:0 (0:0)
Гол: Сон, 83.
"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Уинкс, Сон Хын Мин (Дайер, 89), Ламела (Роуз, 78), Лукас Моура (Льоренте, 60).
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Баррека, 86), Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу (Кенеди, 82), Перес.
Предупреждение: Йедлин, 65.
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