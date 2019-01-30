АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
полная таблица

Тоттенхэм (Англия)

Тоттенхэм15:30Ньюкасл
Тоттенхэм2 - 130.01.19Уотфорд

Манчестер Сити (Англия)

Манчестер
Сити		19:3003.02.19Арсенал
Ньюкасл2 - 129.01.19Манчестер
Сити

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"Тоттенхэм" вновь забрался на второе место АПЛ

"Шпоры" победили "Ньюкасл" и вновь оказались на второй строчке турнирной таблицы: "Сити", который обогнала команда Почеттино, проводит свой матч завтра.

Английская премьер-лига

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 1:0 (0:0)

Гол: Сон, 83.

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Уинкс, Сон Хын Мин (Дайер, 89), Ламела (Роуз, 78), Лукас Моура (Льоренте, 60).

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Шер, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Баррека, 86), Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу (Кенеди, 82), Перес.

Предупреждение: Йедлин, 65.
Теги: Тоттенхэм Манчестер Сити
Сегодня, 17:30
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