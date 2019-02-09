Манчестер Юнайтед (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
4 Челси 25 50
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
...
20 Хаддерсфилд 25 11
полная таблица
Предстоящие
Лестер 17:05Манчестер
Юнайтед
Фулхэм09.02.19Манчестер
Юнайтед
Сыгранные
Манчестер
Юнайтед		2 - 229.01.19Бернли
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон

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СМИ: "Ювентус" хочет вернуть Погба

IlBianconero сообщает, что "Юве" по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед".

По информации издания, 25-летний француз не будет против этого трансфера, если по итогам сезона "дьяволы" под руководством Сульшера не попадут в Лигу Чемпионов
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:45
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