СМИ: "Ювентус" хочет вернуть Погба

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Манчестер Юнайтед (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|...
|20
|Хаддерсфилд
|25
|11
|Предстоящие
|Лестер
|17:05
|Манчестер
Юнайтед
|Фулхэм
|09.02.19
|Манчестер
Юнайтед
|Сыгранные
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 229.01.19
|Бернли
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 119.01.19
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