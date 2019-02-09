СМИ: "Ювентус" хочет вернуть Погба

IlBianconero сообщает, что "Юве" по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед".По информации издания, 25-летний француз не будет против этого трансфера, если по итогам сезона "дьяволы" под руководством Сульшера не попадут в Лигу Чемпионов