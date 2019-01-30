"Лестер" - "МЮ": Погба, Санчес и Варди сыграют в стартовых составах команд

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
Лестер (Англия)
|Лестер
|17:05
|Манчестер
Юнайтед
|Ливерпуль
|1 - 130.01.19
|Лестер
Манчестер Юнайтед (Англия)
|Лестер
|17:05
|Манчестер
Юнайтед
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 229.01.19
|Бернли
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Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Манчестер Юнайтед" на матч 25-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 3 февраля, на стадионе "Олд Траффорд".
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвел, Ндиди, Менди, Грей, Мэддисон, Барнс, Варди.
Запасные: Уорд, Морган, Чодури, Геззаль, Окадзаки, Ихеаначо.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделёф, Байи, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд, Санчес.
Запасные: Ромеро, Далот, Джонс, Фред, Мата, Марсьяль, Лукаку.
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвел, Ндиди, Менди, Грей, Мэддисон, Барнс, Варди.
Запасные: Уорд, Морган, Чодури, Геззаль, Окадзаки, Ихеаначо.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделёф, Байи, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд, Санчес.
Запасные: Ромеро, Далот, Джонс, Фред, Мата, Марсьяль, Лукаку.
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