АПЛ 2018/19

# Команда И О
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
9 Эвертон 25 33
10 Борнмут 25 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
полная таблица

Лестер (Англия)

Лестер 17:05Манчестер
Юнайтед
Ливерпуль1 - 130.01.19Лестер

Манчестер Юнайтед (Англия)

Лестер 17:05Манчестер
Юнайтед
Манчестер
Юнайтед		2 - 229.01.19Бернли

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"Лестер" - "МЮ": Погба, Санчес и Варди сыграют в стартовых составах команд

Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Манчестер Юнайтед" на матч 25-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 3 февраля, на стадионе "Олд Траффорд".

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвел, Ндиди, Менди, Грей, Мэддисон, Барнс, Варди.

Запасные: Уорд, Морган, Чодури, Геззаль, Окадзаки, Ихеаначо.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделёф, Байи, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд, Санчес.

Запасные: Ромеро, Далот, Джонс, Фред, Мата, Марсьяль, Лукаку.
Теги: Лестер Манчестер Юнайтед АПЛ
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