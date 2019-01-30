"Лестер" - "МЮ": Погба, Санчес и Варди сыграют в стартовых составах команд

Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Манчестер Юнайтед" на матч 25-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 3 февраля, на стадионе "Олд Траффорд".Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвел, Ндиди, Менди, Грей, Мэддисон, Барнс, Варди.Уорд, Морган, Чодури, Геззаль, Окадзаки, Ихеаначо.де Хеа, Янг, Линделёф, Байи, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Рашфорд, Санчес.Ромеро, Далот, Джонс, Фред, Мата, Марсьяль, Лукаку.