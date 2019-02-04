Ливерпуль (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити 24 56
4 Челси 25 50
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
...
20 Хаддерсфилд 25 11
полная таблица
Предстоящие
Вест Хэм23:0004.02.19Ливерпуль
Ливерпуль09.02.19Борнмут
Сыгранные
Ливерпуль1 - 130.01.19Лестер
Ливерпуль4 - 319.01.19Кристал
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Юрген Клопп не хочет проиграть чемпионскую гонку АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей борьбы за чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ).

"Опыт показал: то, как я относился к делу в прошлом, работало, поэтому я не изменился. Единственное, знал всегда, что мне надо оставаться сосредоточенным на своей команде и не думать о чем-либо вокруг. Если ты достаточно хорош, это принесет нужный результат, все довольно просто", - цитирует Клоппа Goal.com.

Клопп также рассказал о предстоящих нервных моментах в гонке с "Манчестер Сити".

"Не делайте из них что-то большее, чем есть на самом деле. Нервные ситуации были и в прошлом году, и два, и три года назад. Логично, что мы приложим максимум усилий для успеха, однако никаких гарантий дать не можем", - добавил он.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 20:41
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#2  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 21:29)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
laughing Не хотел бы проиграть гонку - были бы усиления зимой в оборону. А по нынешнему состоянию - можно уже короновать сите.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#1  кацо  sirop4ik (Сегодня, 21:06)
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Болеет за:
«Спартак»
серьёзно?? а все думали наоборот)
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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