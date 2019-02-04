Юрген Клопп не хочет проиграть чемпионскую гонку АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей борьбы за чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ)."Опыт показал: то, как я относился к делу в прошлом, работало, поэтому я не изменился. Единственное, знал всегда, что мне надо оставаться сосредоточенным на своей команде и не думать о чем-либо вокруг. Если ты достаточно хорош, это принесет нужный результат, все довольно просто", - цитирует Клоппа Goal.com.Клопп также рассказал о предстоящих нервных моментах в гонке с "Манчестер Сити"."Не делайте из них что-то большее, чем есть на самом деле. Нервные ситуации были и в прошлом году, и два, и три года назад. Логично, что мы приложим максимум усилий для успеха, однако никаких гарантий дать не можем", - добавил он.