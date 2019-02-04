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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ливерпуль (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|...
|20
|Хаддерсфилд
|25
|11
|Предстоящие
|Вест Хэм
|23:0004.02.19
|Ливерпуль
|Ливерпуль
|09.02.19
|Борнмут
|Сыгранные
|Ливерпуль
|1 - 130.01.19
|Лестер
|Ливерпуль
|4 - 319.01.19
|Кристал
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Юрген Клопп не хочет проиграть чемпионскую гонку АПЛ
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей борьбы за чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ).
"Опыт показал: то, как я относился к делу в прошлом, работало, поэтому я не изменился. Единственное, знал всегда, что мне надо оставаться сосредоточенным на своей команде и не думать о чем-либо вокруг. Если ты достаточно хорош, это принесет нужный результат, все довольно просто", - цитирует Клоппа Goal.com.
Клопп также рассказал о предстоящих нервных моментах в гонке с "Манчестер Сити".
"Не делайте из них что-то большее, чем есть на самом деле. Нервные ситуации были и в прошлом году, и два, и три года назад. Логично, что мы приложим максимум усилий для успеха, однако никаких гарантий дать не можем", - добавил он.
"Газета.ру"
"Опыт показал: то, как я относился к делу в прошлом, работало, поэтому я не изменился. Единственное, знал всегда, что мне надо оставаться сосредоточенным на своей команде и не думать о чем-либо вокруг. Если ты достаточно хорош, это принесет нужный результат, все довольно просто", - цитирует Клоппа Goal.com.
Клопп также рассказал о предстоящих нервных моментах в гонке с "Манчестер Сити".
"Не делайте из них что-то большее, чем есть на самом деле. Нервные ситуации были и в прошлом году, и два, и три года назад. Логично, что мы приложим максимум усилий для успеха, однако никаких гарантий дать не можем", - добавил он.
"Газета.ру"
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