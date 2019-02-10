АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм 25 57
4 Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал 25 47
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
полная таблица

Манчестер Сити (Англия)

Манчестер
Сити		10.02.19Челси
Манчестер
Сити		3 - 103.02.19Арсенал

Арсенал (Англия)

Хаддерсфилд09.02.19Арсенал
Манчестер
Сити		3 - 103.02.19Арсенал

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"Манчестер Сити" повторил достижение, установленное в 1937 году

"Манчестер Сити" впервые за 82 года четыре раза подряд обыграл "Арсенал" в рамках высшего дивизиона английского футбола. Сегодня горожане победили канониров со счетом 3:1 благодаря хет-трику Серхио Агуэро.

Прошлые три матча в рамках АПЛ также выиграл "Сити" — 12 августа 2018 года (2:0), 1 мартча 2018 года (3:0) и 5 ноября 2017 года (3:1).

В прошлый раз "Сити" удавалось обыграть "Арсенал" четырежды подряд в чемпионате Англии в 1937 году.

Sport24
Теги: Манчестер Сити АПЛ Арсенал
Вчера, 22:22
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