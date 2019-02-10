"Манчестер Сити" повторил достижение, установленное в 1937 году

"Манчестер Сити" впервые за 82 года четыре раза подряд обыграл "Арсенал" в рамках высшего дивизиона английского футбола. Сегодня горожане победили канониров со счетом 3:1 благодаря хет-трику Серхио Агуэро.Прошлые три матча в рамках АПЛ также выиграл "Сити" — 12 августа 2018 года (2:0), 1 мартча 2018 года (3:0) и 5 ноября 2017 года (3:1).В прошлый раз "Сити" удавалось обыграть "Арсенал" четырежды подряд в чемпионате Англии в 1937 году.