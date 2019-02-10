Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Челси (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал
|25
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|25
|11
|Предстоящие
|Манчестер
Сити
|10.02.19
|Челси
|Челси
|24.02.19
|Брайтон
|Сыгранные
|Челси
|5 - 002.02.19
|Хаддерсфилд
|Борнмут
|4 - 030.01.19
|Челси
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Эден Азар: мы можем победить всех, если захотим. Мы ведь "Челси"
Полузащитник "Челси" Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Манчестер Сити", который состоится 10 февраля.
"Это будет другая игра, чем два-три месяца назад. Я думаю, что они будут владеть мячом. У "Сити" есть подходящие игроки для этого.
Мы будем хорошо защищаться, а затем забьем один или два гола. Этот месяц будет тяжелым, но мы "Челси". Можем победить всех, если захотим", – сказал Азар.
Sky Sports
"Это будет другая игра, чем два-три месяца назад. Я думаю, что они будут владеть мячом. У "Сити" есть подходящие игроки для этого.
Мы будем хорошо защищаться, а затем забьем один или два гола. Этот месяц будет тяжелым, но мы "Челси". Можем победить всех, если захотим", – сказал Азар.
Sky Sports
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