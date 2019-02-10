Эден Азар: мы можем победить всех, если захотим. Мы ведь "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Манчестер Сити", который состоится 10 февраля."Это будет другая игра, чем два-три месяца назад. Я думаю, что они будут владеть мячом. У "Сити" есть подходящие игроки для этого.Мы будем хорошо защищаться, а затем забьем один или два гола. Этот месяц будет тяжелым, но мы "Челси". Можем победить всех, если захотим", – сказал Азар.