Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм 25 57
4 Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал 25 47
...
20 Хаддерсфилд 25 11
полная таблица
Предстоящие
Манчестер
Сити		10.02.19Челси
Челси24.02.19Брайтон
Сыгранные
Челси5 - 002.02.19Хаддерсфилд
Борнмут4 - 030.01.19Челси

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Эден Азар: мы можем победить всех, если захотим. Мы ведь "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Манчестер Сити", который состоится 10 февраля.

"Это будет другая игра, чем два-три месяца назад. Я думаю, что они будут владеть мячом. У "Сити" есть подходящие игроки для этого.

Мы будем хорошо защищаться, а затем забьем один или два гола. Этот месяц будет тяжелым, но мы "Челси". Можем победить всех, если захотим", – сказал Азар.

Sky Sports
Теги: Челси Азар АПЛ
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