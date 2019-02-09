Поль Погба набрал 11 очков по системе "гол+пас" в 8 играх АПЛ после ухода Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отдал голевой пас в матче 25-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (1:0).Погба набрал 11 (6+5) очков по системе "гол+пас" в восьми играх АПЛ после ухода Жозе Моуринью, с которым у него был конфликт.После отставки португальца у 25-летнего хавбека больше очков по системе "гол+пас" в АПЛ, чем у любого другого игрока.