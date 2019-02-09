Манчестер Юнайтед (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
3 Тоттенхэм 25 57
4 Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал 25 47
7 Вулверхэмптон 25 38
...
20 Хаддерсфилд 25 11
полная таблица
Предстоящие
Фулхэм09.02.19Манчестер
Юнайтед
Манчестер
Юнайтед		24.02.19Ливерпуль
Сыгранные
Лестер 0 - 103.02.19Манчестер
Юнайтед
Манчестер
Юнайтед		2 - 229.01.19Бернли

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Поль Погба набрал 11 очков по системе "гол+пас" в 8 играх АПЛ после ухода Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отдал голевой пас в матче 25-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (1:0).

Погба набрал 11 (6+5) очков по системе "гол+пас" в восьми играх АПЛ после ухода Жозе Моуринью, с которым у него был конфликт.

После отставки португальца у 25-летнего хавбека больше очков по системе "гол+пас" в АПЛ, чем у любого другого игрока.
Теги: АПЛ Моуринью Погба Манчестер Юнайтед
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#1  teacher   (Сегодня, 11:44)
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Болеет за:
«Зенит»
Из вредности играть херово! Это какой-то бред. Непрофессионально.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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