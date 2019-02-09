Манчестер Юнайтед (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
3 Тоттенхэм 25 57
4 Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал 25 47
7 Вулверхэмптон 25 38
...
20 Хаддерсфилд 25 11
полная таблица
Предстоящие
Фулхэм09.02.19Манчестер
Юнайтед
Манчестер
Юнайтед		24.02.19Ливерпуль
Сыгранные
Лестер 0 - 103.02.19Манчестер
Юнайтед
Манчестер
Юнайтед		2 - 229.01.19Бернли

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Маркус Рэшфорд преодолел отметку в 100 матчей за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Маркус Рэшфорд в матче с "Лестером" (1:0) преодолел отметку в 100 матчей за "МЮ" в АПЛ.

Рэшфорд (21 год 95 дней) – второй после Райана Гиггза (21 год 73 дня) самый молодой игрок в истории "Манчестер Юнайтед", которому покорилась эта отметка.

Теги: АПЛ Рэшфорд Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:32
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