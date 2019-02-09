Маркус Рэшфорд преодолел отметку в 100 матчей за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Marcus Rashford becomes the 15th youngest player to reach ?@premierleague appearances and the 2nd youngest for @ManUtd pic.twitter.com/h6xY7D3itm — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 3, 2019

Маркус Рэшфорд в матче с "Лестером" (1:0) преодолел отметку в 100 матчей за "МЮ" в АПЛ.Рэшфорд (21 год 95 дней) – второй после Райана Гиггза (21 год 73 дня) самый молодой игрок в истории "Манчестер Юнайтед", которому покорилась эта отметка.